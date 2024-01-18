Комитет по международным отношениям и межпарламентским связям Милли-меджлиса Азербайджана призвал правительство приостановить все экономические отношения с Парижем и признать независимость Канакии, Маохи-Нуи и Корсики в ответ на резолюцию Сената Франции, призывающую Евросоюз ввести санкции против Азербайджана.

Об этом сообщает азербайджанское агентство Azertag.

17 января Сенат Франции принял резолюцию, призывающую Европейский союз ввести санкции против Азербайджана. По мнению французских сенаторов, Баку должен понести ответственность за проведенную в прошлом году военную операцию в Нагорном Карабахе. За проект резолюции проголосовали 336 сенаторов, против выступил лишь один. Также предлагалось конфисковать активы азербайджанских чиновников и ввести эмбарго на импорт газа и нефти.

В публикации говорится, что в ответ комитет Милли-меджлиса Азербайджана призвал заморозить любые активы официальных лиц Франции, выдворить из страны все французские компании, включая нефтегазовую TotalEnergies, и запретить французским фирмам участвовать в проектах по заказу правительства.

Азербайджанские депутаты считают резолюцию Сената Франции "предвзятой, однобокой и необоснованной".

"Из-за проводимой правительством Франции антиазербайджанской политики отношения между двумя странами находятся на самом низком уровне за их историю и по сути могут считаться приостановленными", - говорится в заявлении комитета, которое цитирует агентство.

По мнению депутатов, действия Сената Франции подрывают реализацию мирной повестки между Азербайджаном и Арменией и приводят к эскалации напряженности на Южном Кавказе.

Напомним, осенью прошлого года президент Франции Эмманюэль Макрон предложил предоставить ограниченный автономный статус для Корсики – французского острова в Средиземном море, где популярны националистические настроения.

Что касается Нагорного Карабаха, то после военной операции Баку Эмманюэль Макрон заявлял, что Азербайджан угрожает территориальной целостности Армении.

В свою очередь президент Азербайджана Ильхам Алиев обвинил Францию в военных преступлениях во времена колониализма.