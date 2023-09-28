Президент Франции предложил дать ограниченную автономию националистически настроенной Корсике
Президент Франции Эмманюэль Макрон предложил предоставить ограниченный автономный статус для Корсики – французского острова в Средиземном море, где популярны националистические настроения.
Об этом Макрон заявил во время выступления в корсиканском парламенте, сообщает AP.
"Давайте наберемся смелости и создадим корсиканскую автономию в рамках республики. Это не будет автономия против государства или автономия без государства, но автономия для Корсики и в рамках республики", – сказал Макрон.
Французский президент не рассказал, какие полномочия могут быть переданы из Парижа в автономную Корсику.
Он сказал, что выступает за изменение французской конституции, чтобы признать "специфику" островной общины Корсики.
Напомним, в прошлом году на Корсике проходили массовые акции протеста в результате которых пострадали в общей сложности более 100 человек. Причиной стало избиение местного националиста Ивана Колонна, который сидел в тюрьме по делу об убийстве корсиканского префекта в 2011 году. Сообщалось, что Париж был готов обсуждать вопрос автономии Корсики в случае переизбрания Эмманюэля Макрона.
Сам же Колонна, ставший причиной беспорядков на Корсике, умер после нападения в тюрьме.