Корсиканский сепаратист Иван Колонна, госпитализированный после совершенного на него нападения во французской тюрьме в начале марта, умер от полученных ранений.

Об этом сообщил во вторник телеканал BFM.

По данным телеканала, Колонна умер в возрасте 61 года после более чем двух недель в коме.

Известно, что на корсиканца напал содержавшийся вместе с ним в тюрьме Арля (материковая часть Франции) радикальный исламист. Это нападение спровоцировало беспорядки на Корсике.

Сам Колонна отбывал во Франции пожизненное заключение за убийство префекта Корсики Клода Эриньяка 6 февраля 1998 года.

Ранее "Страна" сообщала, что глава французского государства Эммануэль Макрон в открытом письме к французам официально заявил о выдвижении своей кандидатуры на президентских выборах, которые состоятся в апреле.