Назначенный россиянами бывший "губернатор" Севастополя Дмитрий Овсянников задержан в Великобритании по делу о нарушении санкций.

Об этом пишет газета The Times со ссылкой на британское Управление по борьбе с преступностью.

Овсянников был арестован в своём доме в Лондоне на прошлой неделе, 22 января.

Ему предъявлено обвинение в нарушении санкций и отмывании денег. По данным следствия, в феврале 2023 года или ранее он открывал счет в банке HBOS в Лондоне. Его также обвиняют в том, что на его счет было внесено четыре платежа на общую сумму 65 тысяч фунтов стерлингов (83 тысячи долларов), а также в хранении 77,5 тысяч фунтов стерлингов (98,6 тысяч долларов) "криминальных денежных средств".

В Управлении заявили, что Овсянников "является лицом, в отношении которого действуют британские санкции, что налагает ограничения на доступ к деньгам и финансовым услугам". Ранее в отношении Овсянникова действовали еще и санкции ЕС. Однако в феврале прошлого года он был исключен из санкционного списка Евросоюза.

Овсянников смог добиться отмены санкций ЕС через суде, апеллируя к тому, что он больше не занимает официальных должностей в РФ. При этом власти Великобритании с него санкции не снимали.

Как мы писали, летом 2016 года президент России Владимир Путин подписал указ об отставке "губернатора" Севастополя Сергея Меняйло. Временно исполняющим обязанности "губернатора" города тогда назначили Овсянникова.

До этого назначения Овсянников занимал должность заместителя главы Минпромторга России.