Холдинг олигарха Фридмана подал иск против Украины на миллиард долларов за национализацию Sense Bank
Холдинг российского олигарха Михаила Фридмана подал иск против Украины на миллиард долларов за национализацию Sense Bank (новое название "Альфа Банка").
Об этом сообщается на сайте компании ABH Holdings S.A.
В сообщении говорится, что запрос на арбитраж и исковое заявление были поданы в Международный центр по разрешению инвестиционных споров (ICSID) - ведущий орган по разрешению споров между инвесторами и государством под эгидой Всемирного банка в Вашингтоне.
ABH Holdings SA требует от Украины полной компенсации за "незаконную экспроприацию" банка путем "принудительной национализации".
Правовой основой иска называется Договор между Бельго-Люксембургским экономическим союзом и правительством Украины о взаимном привлечении и защите инвестиций.
Напомним, еще в декабре 2022 года в Офис президента объявили о запуске национализации Sense Bank.
Летом 2023 года Минфин выкупил Sense Bank за одну гривну. Для этого Верховная Рада приняла закон о национализации банков, принадлежащих подсанкционным лицам.
Также правление Национального банка Украины приняло решение вывести с рынка этот системно важный банк.