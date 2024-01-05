Холдинг российского олигарха Михаила Фридмана подал иск против Украины на миллиард долларов за национализацию Sense Bank (новое название "Альфа Банка").

Об этом сообщается на сайте компании ABH Holdings S.A.

В сообщении говорится, что запрос на арбитраж и исковое заявление были поданы в Международный центр по разрешению инвестиционных споров (ICSID) - ведущий орган по разрешению споров между инвесторами и государством под эгидой Всемирного банка в Вашингтоне.

ABH Holdings SA требует от Украины полной компенсации за "незаконную экспроприацию" банка путем "принудительной национализации".

Правовой основой иска называется Договор между Бельго-Люксембургским экономическим союзом и правительством Украины о взаимном привлечении и защите инвестиций.

Напомним, еще в декабре 2022 года в Офис президента объявили о запуске национализации Sense Bank.

Летом 2023 года Минфин выкупил Sense Bank за одну гривну. Для этого Верховная Рада приняла закон о национализации банков, принадлежащих подсанкционным лицам.

Также правление Национального банка Украины приняло решение вывести с рынка этот системно важный банк.