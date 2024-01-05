Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил Западу освободить 20 украинских военнопленных в обмен на снятие санкций с членов его семьи, лошадей и самолетов.

Об этом он заявил в Грозном бывшему американскому разведчику Скотту Риттеру.

"У нас есть пленные. Передаю нашему гостю список. Если они снимут санкции с моей мамы, моих дочерей, лошадей. С моих родственников, кроме меня, то мы этих людей (пленных - Ред.) отдадим", - сказал он.

Риттеру, как сообщают российские СМИ, также показали видео с пленными украинцами, на котором те просили их обменять на снятие этих санкций.

Это предложение Кадырова вызвало негативную реакцию даже в российских военных телеграм-каналах, поддерживающих действия РФ в Украине. Их пользователи возмущаются тем, что Кадыров использует пленных как товар для решения проблем собственной семьи.

"Санкциями гордиться надо, а не выискивать возможность избавиться от них. А пленных надо менять на пленных. На наших людей, а не на лошадей", - написал военкор Александр Коц, назвав предложение Кадырова "сомнительным торгом".

Напомним, позавчера после длительного перерыва состоялся обмен пленными между Украиной и РФ.

Его подготовку анонсировали еще в октябре.