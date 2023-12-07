Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что бойцы чеченского батальона "Ахмат" поразили вышку связи на территории РФ.

Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

"Бойцы батальона "Запад-АХМАТ" Минобороны России лишили противника связи, поразив точным залпом вышку ретранслятора в Белгородской области", - заявил глава Чечни и опубликовал видео, как военные расстреливают конструкцию из гранатомета.

По его словам, уничтожение вышки на территории РФ лишило ВСУ связи.

Как эта вышка. обеспечивающая связью украинских военных, оказалась на территории России, Кадыров не уточнил.

Ранее глава Чечни выступил против переговоров с Украиной.

"Я уверен, что в ближайшем будущем будут прекрасные новости. И в первую очередь мы обязательно должны забрать Одессу и Харьков. После этого только можно говорить о вопросах капитуляции. А так мы должны воевать, воевать и еще раз воевать", - заявил Кадыров.

Война в Украине идет уже 652-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 7 декабря 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего, 651-го дня. Самой громкой новостью дня стало убийство в Подмосковье известного украинского политика, после начала вторжения РФ перешедшего на сторону России, - экс-депутата Ильи Кивы. Убийство произошло в день ВСУ, который в Украине отмечают 6 декабря. Что касается ситуации на фронте, то в среду она, по данным разных источников, существенно не изменилась.

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