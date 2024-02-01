Президент США Джо Байден подписал указ о санкциях против еврейских поселенцев на Западном берегу реки Иордан.

Об этом говорится в заявлении американского лидера, распространенном пресс-службой Белого дома.

Указ позволит администрации "вводить санкции в отношении лиц, подрывающих мир, безопасность и стабильность на Западном берегу".

Байден еще в ноябре поручил подготовить визовые запреты и санкции против экстремистски настроенных израильских поселенцев, которые нападают на палестинцев на Западном берегу реки Иордан.

Предлагалось применить ограничения в отношении людей или организаций, которые "прямо или косвенно участвовали в действиях или политике, угрожающих безопасности или стабильности Западного берега реки Иордан", или которые прибегают к "действиям, которые запугивают гражданских лиц с целью принуждения к перемещению на Западном берегу".

Также предполагалось, что санкции коснутся лиц, которые "нарушают права человека и совершают действия, срывающие или существенно препятствующие усилиям по достижению решения о создании двух государств".

Отмечалось, что Байден рассматривает проблему насилия поселенцев как "серьезную угрозу" миру между израильтянами и палестинцами.

В декабре Госдепартамент США ввел санкции - запрет на въезд в Штаты - против израильских поселенцев на Западном берегу реки Иордан, которые нападают на палестинцев.

Ранее западные СМИ писали, что США опасаются эскалации на Западном берегу реки Иордан после продажи оружия Израилю.