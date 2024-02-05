Глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что отправится с визитом в Украину.

Об этом глава дипломатии Евросоюза заявил на пресс-конференции с министром иностранных дел Польши Радославом Сикорским.

Как рассказал Боррель, сейчас он "находится на пути в Киев", однако он не уточнил подробности того, когда именно будет в Украине.

Брифинг Жозепа Борреля и Радослава Сикорского. Скриншот видео

Как известно, прошлой осенью во время визита в Киев Жозеп Боррель встретился с министром обороны Украины Рустемом Умеровым. Также глава евродипломатии сделал заявление о новых инициативах Евросоюза.

Напомним, сегодня Боррель заявил, что ЕС не выполняет собственные планы поставок Украине артиллерийских снарядов не потому, что у стран Евросоюза не хватает производственных мощностей, а потому что они экспортируют снаряды в другие страны. Глава евродипломатии считает, что Боррель считает, что лучше пусть страны ЕС договорятся со своими клиентами и перенаправят продукцию в Украину.

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