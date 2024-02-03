Дроны вместо боеприпасов. Украина производит дроны на маленьких предприятиях, чтоб не попасть под удары РФ
Украина пытается компенсировать недостаток боеприпасов, изготовив миллион дронов на маленьких рассредоточенных предприятиях.
Об этом пишет The Wall Street Journal.
Как отмечает издание, производители БПЛА вынуждены делать свои предприятия небольшими из-за угрозы российских ударов. Максимум несколько десятков сотрудников в одном здании, чтобы сохранить производство в тайне. Большинство деталей изготавливаются на 3D-принтерах.
Одно из таких предприятий производит 3000 FPV-дронов в месяц. В планах нарастить производство до 10 000 дронов.
Сейчас Украина производит 62 вида беспилотников. Ведется работа, чтобы они летели дальше, несли большую нагрузку и имели хорошую защиту от РЭБ.
Отметим, ранее ряд экспертов назвали проблемой то, что в Украине производство беспилотников идет таким полукустарным способом на малых мощностях. Это накладывает ограничения на объем производства. В то время как в РФ сделана ставка на крупносерийное производства дронов, что позволило россиянам за последнее время резко нарастить объёмы выпуска.
Ранее Минстратегпром заявлял, что Украина в 2024 году произведет миллион FPV-дронов. По данным ведомства, в декабре их производство достигло 50 тысяч единиц в месяц (это 600 тысяч в год).
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