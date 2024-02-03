Украина пытается компенсировать недостаток боеприпасов, изготовив миллион дронов на маленьких рассредоточенных предприятиях.

Об этом пишет The Wall Street Journal.

Как отмечает издание, производители БПЛА вынуждены делать свои предприятия небольшими из-за угрозы российских ударов. Максимум несколько десятков сотрудников в одном здании, чтобы сохранить производство в тайне. Большинство деталей изготавливаются на 3D-принтерах.

Одно из таких предприятий производит 3000 FPV-дронов в месяц. В планах нарастить производство до 10 000 дронов.

Сейчас Украина производит 62 вида беспилотников. Ведется работа, чтобы они летели дальше, несли большую нагрузку и имели хорошую защиту от РЭБ.

Отметим, ранее ряд экспертов назвали проблемой то, что в Украине производство беспилотников идет таким полукустарным способом на малых мощностях. Это накладывает ограничения на объем производства. В то время как в РФ сделана ставка на крупносерийное производства дронов, что позволило россиянам за последнее время резко нарастить объёмы выпуска.

Ранее Минстратегпром заявлял, что Украина в 2024 году произведет миллион FPV-дронов. По данным ведомства, в декабре их производство достигло 50 тысяч единиц в месяц (это 600 тысяч в год).

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