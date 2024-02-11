В ночь на 11 февраля российские военные совершили воздушную атаку на столицу Украины с помощью "Шахедов". Воздушная атака в городе длилась около двух часов.

Об этом сообщает КГГА.

На подступах к городу Воздушные силы ВСУ уничтожили все беспилотники, которые направлялись на Киев. Предварительно обошлось без жертв и разрушений.

В Киевской области обломков дронов упали на территории одного из предприятий, возник пожар, который ликвидировал ГСЧС. Об этом сообщает глава Киевской ОВА Руслан Кравченко

Повреждены складские помещения, СТО, ангар, админздание, легковой автомобиль и погрузчик.

Напомним, сегодня ночью Воздушные силы уничтожили 40 "Шахедов" из 45.

Также российские военные атаковали Николаев "Шахедами". Повреждения получили административное здание, жилые дома, автомобили, газопровод. Ранен мужчина. Всего в Николаевской области уничтожено восемнадцать "Шахедов".

Война в Украине идет уже 718-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 11 февраля 2024 года в обновляемом онлайне.

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