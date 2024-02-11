Сегодня ночью россияне нанесли удар 45-ю ударными БПЛА типа "Shahed-136/131". Силами ПВО были уничтожены 40 беспилотников.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

"В результате боевой работы уничтожены 40 "Шахедов" противника в пределах Киевской, Винницкой, Житомирской, Кировоградской, Николаевской, Черкасской, Одесской, Днепропетровской и Херсонской областей", - говорится в сообщении.

Напомним, ночью российские военные атаковали Николаев "Шахедами". В результате попадания произошло возгорание на открытой территории инфраструктурного объекта, которое было оперативно ликвидировано подразделениями ГСЧС. Также повреждения получили административное здание, жилые дома, автомобили, газопровод. Ранен мужчина. Всего в Николаевской области уничтожено восемнадцать "Шахедов".

Война в Украине идет уже 718-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 11 февраля 2024 года в обновляемом онлайне.

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