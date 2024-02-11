В ночь на 11 февраля российские военные атаковали Николаев "Шахедами". В результате попадания произошло возгорание на открытой территории инфраструктурного объекта, которое было оперативно ликвидировано подразделениями ГСЧС.

Об этом сообщает глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

"Ранения получил один человек - состояние средней степени тяжести. Сейчас мужчине предоставляется вся необходимая медицинская помощь", - написал он.

Также повреждения получили административное здание, жилые дома, автомобили, газопровод.

Всего этой ночью силами и средствами противовоздушной обороны Николаевской области уничтожено восемнадцать "Шахедов".

Напомним, в Николаеве после ракетной атаки РФ 7 февраля повреждены больше 20 домов. Один мужчина погиб.

Война в Украине идет уже 718-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 11 февраля 2024 года в обновляемом онлайне.

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