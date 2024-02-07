В результате ракетной атаки РФ по Николаеву 7 февраля в городе повреждены жилые дома.

Об этом сообщает мэр города Александр Сенкевич.

"Около 20 домов из – без крыш. Повреждение газовых и водопроводных сетей – коммунальщики уже ликвидируют. Есть раненые. Один человек госпитализирован. Другим оказали помощь на месте", - говорится в сообщении.

Позже Сенкевич сообщил, что пострадавший мужчина умер в реанимации.

Последствия прилета по частному сектору в Николаеве.

Власти региона сообщали о поражении объекта инфраструктуры.

Напомним сегодня РФ запустила по Украине массированную ракетную атаку.

В Киеве ПВО отразила около двух десятков ракет во время утренней атаки.

Война в Украине идет уже 714-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 7 февраля 2024 года в обновляемом онлайне.

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