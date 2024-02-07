Во время ракетной атаки РФ по Украине 7 февраля Польша подняла свою авиацию.

Об этом заявляет польское командование.

Сообщается, что из-за интенсивной деятельности дальней авиации РФ, связанной с ракетными ударами по Украине, в Польше были активизированы все необходимые процедуры для обеспечения безопасности воздушного пространства. Руководство страны следит за ситуацией и принимает соответствующие меры.

"Предупреждаем об активизации польской и союзнической авиации, что может быть связано с возникновением повышенного уровня шума, особенно в юго-восточном регионе страны", — говорится в сообщении.

Напомним сегодня РФ запустила по Украине массированную ракетную атаку.

Сообщатся, что в Голосеевском районе Киева после ракетной атаки горит многоквартирный дом.

Ранее во время прошлой ракетной атаки 23 января Польша поднимала военную авиацию.

Война в Украине идет уже 714-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 7 февраля 2024 года в обновляемом онлайне.

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