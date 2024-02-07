Утром 7 февраля в Киеве сообщают о том, что в результате ракетной атаки РФ горит многоквартирный дом.

По данным мэра Виталия Кличко, из горящей многоэтажки была госпитализирован одна пострадавшая.

Паблики публикуют кадры горящей многоэтажки в Голосеевском районе Киева.

Также, как сообщил Кличко, в Голосеевском районе горят автомобили и помещения СТО. Все службы на месте. Обращений к медикам пока не поступало.

Напомним, что в результате утренней ракетной атаки сообщают о повреждениях и пострадавших в Харькове, Николаеве, Днепропетровской области.

Война в Украине идет уже 714-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 7 февраля 2024 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Ситуация в Авдеевке для ВСУ продолжает ухудшаться, сообщает украинский военный паблик Deep State. По его данным, российские войска снова продвинулись в северной части города. В целом россияне пытаются, очевидно, перерезать главную дорогу, по которой идет снабжение гарнизона в южной части города.

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