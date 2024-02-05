Украина ожидает от союзников поставку истребителей F-16 с ракетами, способными поразить цели на расстоянии 300-500 километров.

Об этом сообщил командующий Объединенными Силами ВСУ Сергей Наев, говорится на странице командования в Facebook.

"В последующих пакетах военной помощи Украина ждет самолеты F-16 и ракеты с дальностью поражения целей в 300-500 километров, что позволит Силам обороны Украины добиться еще больших успехов на поле боя и освободить нашу территорию от врага" - сказал Сергей Наев.

Напомним, что Нидерланды начали готовить первые 18 истребителей F-16 для передачи Украине/

Также в ВСУ сообщали, могут ли F-16 появиться в Украине до конца года.

Война в Украине идет уже 712-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 5 февраля 2024 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Украинские военные журналисты пишут о критической ситуации в Авдеевке, которую пытаются взять в кольцо россияне. По их данным, силы РФ вошли в город с северо-востока, со стороны Авдеевского карьера.

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