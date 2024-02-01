Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что "больше не может слушать дебаты о Taurus" и "устал" от дискуссий.

Об этом сообщает новостной ресурс N-TV.

Выступая в Бундестаге, Писториус сказал, что "устал" от этих дискуссий, потому что Германия является вторым по объему поставок партнером Украины, но уже несколько месяцев все говорят только об этих дальнобойных ракетах.

"Как будто речь идет о том, поставим ли мы все, что возможно, или возьмем на себя часть свободы и ответственности за принятие этого решения сами", - сказал глава Минобороны Германии.

N-TV напоминает, что "в начале октября канцлер ФРГ Олаф Шольц решил пока не поставлять Taurus Киеву. За этим стоит опасение, что из-за дальности в 500 км российская территория может быть поражена немецким оружием и Германия тогда будет втянута в войну".

Ранее мы писали, что Германия пока не готова поставлять Украине дальнобойные ракеты Taurus.

Также газета The New York Times сообщала, что на Германию оказывается давление с целью заставить ее поставить Украине ракеты большой дальности Taurus, тем более, что Великобритания и Франция уже предоставили Киеву аналогичное вооружение.