Крупнейший в Украине производитель стали, криворожский "Арселормиттал", заявил о "кризисных действиях" на комбинате после атак "Шахедов".

Об этом "Суспильному" сообщил представитель пресс-службы предприятия Владимир Гайдаш.

На комбинате никакой техногенной аварии не было, были лишь "определенные кризисные действия, которые должны были выполнить, чтобы ликвидировать последствия отключения электроэнергии после российской атаки", рассказал Гайдаш.

На предприятии опровергли информацию о взрывах и пожаре, о котором со вчерашнего вечера пишут в соцсетях.

В "Укрэнерго" сообщили, что вчерашняя атака на энергетическую инфраструктуру Кривого Рога, уже третья за неделю и одна из самых массированных за год.

Напомним, вчера россияне нанесли удар "Шахедами" по объектам энергетической инфраструктуры в Кривом Роге. Пострадало оборудование подстанции НЭК "Укрэнерго" и две высоковольтные воздушные линии. Были обесточены бытовые и промышленные потребители.

Война в Украине идет уже 711-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 4 февраля 2024 года в обновляемом онлайне.

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