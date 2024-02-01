Евросоюз смещает фокус расходов с реализации мер по защите климата на оборону и переходит на пушки вместо "зеленого курса".

Об этом сообщает газета Financial Times.

В публикации говорится, что, столкнувшись с ужесточением национальных бюджетов, страны ЕС сократили общий фонд, предназначенный для стимулирования инноваций, с 10 млрд евро до 1,5 млрд. При этом страны гарантировали, что его можно будет использовать только для проектов, связанных с обороной, а не для зеленых технологий и других климатических проектов.

Европейский инвестиционный банк, который в 2019 году назвал себя "климатическим банком", оказался под давлением необходимости финансировать больше проектов в военной промышленности.

Министр финансов Бельгии Винсент Ван Петегем подтверждает, что "фокус немного смещается" в сторону "стратегической автономии, конкурентоспособности и обороны" и того, "как мы сможем профинансировать это в ближайшие годы".

Дипломаты опасаются, что инвестиции в "озеленение" экономики, вероятно, еще более резко упадут после 2026 года, когда закончится фонд восстановления.

Ранее мы уже писали в своём материале и разбирали основные проблемы с производством оружия на Западе. Из последних примеров – срыв планов ЕС по производству миллиона снарядов для Украины.

Также мы сообщали, что немецкий концерн Rheinmetall построит новый завод по производству боеприпасов для Бундесвера и ВСУ.