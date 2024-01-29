Немецкий оборонный концерн Rheinmetall построит новый завод по производству боеприпасов для покрытия потребностей Вооруженных сил Германии и Украины.

Об этом рассказал генеральный директор Rheinmetall Армин Паппергер изданию Bild.

По его словам, между федеральным правительством Германии и оружейной промышленностью есть продуктивное сотрудничество. Например, за 2023 год Rheinmetall получил заказы или рамочные соглашения от правительства на сумму свыше 10 миллиардов евро для Бундесвера и Украины. Паппергер прогнозирует, что в этом году сумма вырастет, по меньшей мере, до 15 миллиардов евро.

Вместе с этим Армин Паппергер отверг обвинения в медленных поставках.

"Темпы быстрые: то, что раньше занимало десять лет, теперь достигается за несколько месяцев. Теперь мы построим новый завод боеприпасов в Германии в рекордные сроки, чтобы создать стратегическую безопасность поставок", – сказал он.

Rheinmetall – это немецкий оборонный концерн, один из крупнейших производителей военной техники и вооружения в Германии и Европе. Концерн производит, в частности, танки Panther, Leopard, БМП Marder и гаубицы PzH 2000 года.

Ранее сообщалось, что немецкая оборонная компания Rheinmetall хочет построить первые бронемашины в Украине уже в 2024 году. Речь идет о двух моделях - колесном бронетранспортере "Лиса" (Fuchs) и БМП "Рысь" (Lynx).

А перед этим Укроборонпром и немецкий Rheinmetall создали совместное предприятие.