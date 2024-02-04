Вчерашняя атака на энергетическую инфраструктуру Кривого Рога уже третья за неделю и одна из самых массированных за год.

Об этом сообщает "Укрэнерго".

По данным компании, ремонтные работы после удара "Шахедов" в ночь на 3 февраля ещё продолжаются.

"Ремонтным бригадам пришлось в течение дня дважды возвращать свет потребителям в регионе. Сейчас работы как в магистральных, так и распределительных сетях еще продолжаются, но энергопитание уже возобновлено", - говорится в сообщении.

В "Укрэнерго" отметили, что им ещё летом удалось значительно минимизировать последствия дроновых атак, даже в конкретном энергоузле. Также заявили "это были первые отключения после воздушных атак с начала отопительного сезона, который мы прошли на две трети".

Напомним, вчера россияне нанесли удар "Шахедами" по объектам энергетической инфраструктуры в Кривом Роге. Пострадало оборудование подстанции НЭК "Укрэнерго" и две высоковольтные воздушные линии. Были обесточены бытовые и промышленные потребители.

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