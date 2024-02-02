Британия предложила союзникам по НАТО рассмотреть вопрос направления в Украину экспедиционного корпуса Альянса.

Так утверждает российское государственное информагентство РИА "Новости" со ссылкой на источники.

Сообщается, что Британия также якобы предлагает НАТО рассмотреть вопрос установления беспилотной зоны над территорией, подконтрольной Украине.

Как утверждают источники РИА "Новости", подготовку такого сценария в Британии предполагают завершить к маю 2024 года.

Предполагается скрытно перебросить в Украину крупные высокоманевренные силы НАТО из приграничных районов Румынии и Польши для занятия оборонительных рубежей на правобережье Днепра. В частности, на границей с Беларусью, чтоб высвобожденные силы ВСУ перебросить на фронт.

Также якобы не исключается удар вооруженных сил Молдовы и Румынии по Приднестровью и якобы планируются удары по стратегическим инфраструктурным объектам в северных регионах России.

Отметим, что ранее руководители стран НАТО во главе с США неоднократно заявляли, что их основная задача - не допустить прямого боестолкновения Альянса с Россией, а потому посылать свои войска в Украину или наносить удары по РФ они не намерены.

В то же время из Москвы неоднократно звучали угрозы в адрес Запада вплоть до ядерной войны, в случае, если НАТО в войну вмешается.

"Поэтому нельзя исключать, что нынешняя публикация о якобы планах НАТО послать войска в Украину и нанести удары по РФ призвана дать повод российским властям для новой порции подобных угроз в адрес Запада, чтобы "поднять ставки". Практической целью этого может быть, например, торможение поставок Украине дальнобойных ракет и самолётов, которые сейчас активно обсуждаются", - комментирует публикацию российского издания телеграм-канал "Политика Страны".