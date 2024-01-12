Заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев пригрозил Британии войной в случае размещения ее войск в Украине.

Об этом политик написал в своем телеграм-канале 12 января.

"Надеюсь, наши извечные враги наглые британцы понимают, что размещение их официального воинского контингента в Украине будет означать объявление войны нашей стране", - сказано в посте Медведева.

Так он прокомментировал новость о подписании Владимиром Зеленским и британским премьер-министром Сунаком соглашения о гарантиях безопасности.

Отметим, что текст соглашения не подразумевает размещение в Украине британских войск. Мы подробно писали, что известно о соглашении.

Буквально вчера Медведев выступил еще с одной угрозой. Он написал в своем Телеграме, что попытки Украины уничтожить западными ракетами пусковые установки на территории РФ будут для Москвы основанием для использования ядерного оружия согласно пункту "г" статьи 19 ядерной доктрины РФ. При этом о каких именно пусковых установках идет речь, Медведев не уточнил.