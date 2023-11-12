Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев вновь дает понять, что в планах Москвы захват новых украинских территорий.

Об этом он заявил в своём Telegram-канале.

"Надо признать, что и Одесса, и Николаев, и Киев, и практически всё остальное – никакая не Украина", - написал Дмитрий Медведев.

Этим он решил отреагировать на звучащее на Западе и среди ряда украинских экспертов мнение, что Украине следует отказаться от возврата захваченных территорий военным путем, заключить перемирие по линии, и с оставшейся территорией вступить в НАТО.

Напомним, что ранее Арестович призвал Украину вступать в НАТО без территорий, которые захватила Россия. По его словам, нынешняя цель украинского руководства - выход на границы 1991-го года - нереализуема.

Война в Украине идет уже 627-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 12 ноября 2023 года в обновляемом онлайне.

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