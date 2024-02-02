Заместитель главы российского Совета безопасности Дмитрий Медведев выступил с новыми угрозами в адрес Запада.

Пост об отношениях Запада и РФ он написал на своей странице во "ВКонтакте".

Комментируя начавшиеся учения НАТО Steadfast Defender 2024 ("Стойкий защитник"), которые стали крупнейшими со времен окончания холодной войны, он отметил, что "это очень опасная игра с огнем".

Медведев заявил, что, если какая-либо страна Альянса предоставит свои аэродромы или расквартирует свои войска в Украине, она станет "законной целью".

"Россия не собирается нападать ни на одну страну НАТО, но ответит в случае посягательств на ее целостность", - сказано в публикации экс-президента РФ.

Учения НАТО Steadfast Defender 2024 начались 31 января и окончатся в мае, они пройдут на территории Европы. Участие в них принимает 31 страна Альянса и претендующая на членство в организации Швеция. Всего в учениях задействованы около 90 тысяч военнослужащих. Как заявил спецпредставитель генсека НАТО на Южном Кавказе Хавьер Коломина в интервью агентству "Арменпресс", учения "Стойкий защитник" направлены на "сдерживание РФ", которую Альянс считает угрозой.

В середине января Медведев грозил Великобритании войной в случае размещения ее войск в Украине.