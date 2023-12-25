Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев пригрозил ударом по войскам любой из стран НАТО, если они появятся в Украине в рамках соглашений о гарантиях безопасности.

Он заявил, что такие соглашения могут предусматривать производство вооружений, подготовку военнослужащих, финансирование отдельных военных программ, вплоть до создания военной базы (по его мнению, такую базу может построить Британия).

"И тут вопрос уже в том, как они будут трактовать ст. 5 Вашингтонского договора. Иными словами, когда Россия нанесёт удар по такой базе (а это неизбежно случится, поскольку военнослужащие базы специально прибыли воевать против нас), будут ли готовы страны Альянса к коллективному ответу нашей стране за уничтожение базы, созданной одной из стран НАТО?", - пишет Медведев.

По его словам, у статьи 5 договора НАТО о коллективной безопасности есть не только опция прямого военного ответа, но и возможен "люфт", при котором страны Альянса могут отказаться от реакции.

"То есть можно отвечать вместе, а можно оставить страну – владельца базы в Украине в одиночестве. Можно вооружённым путём, а можно иначе", - написал Медведев, призвав Украину "об этом помнить".

Напомним, в ноябре Медведев вновь угрожал захватить еще больше украинских территорий.

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