В среду 31 января начинаются крупнейшие учения НАТО со времен холодной войны. Они проходят недалеко от границ России. Учения "Стойкий защитник — 2024" продлятся до конца весны - с 31 января по 31 мая.

В них примут участие 90 тыс. военнослужащих всех 31 стран НАТО, а также Швеции, около 50 боевых кораблей, 80 единиц авиатехники, 1,1 тыс. наземных боевых машин, включая 133 танка.

"Планируется проверить и уточнить планы обороны НАТО по усилению европейской обороны против почти равного противника. Учения служат двойной цели - отработке планов обороны, а также сдерживанию потенциальной агрессии со стороны ближайших противников", - сообщает Альянс.

Как писали СМИ, легенда учений - вторжение РФ в районе Сувалкского коридора.

На начальном этапе (конец января - середина марта) основное внимание будет уделено морскому усилению через Атлантику и в Арктике. На втором этапе (середина февраля - конец мая) внимание будет сосредоточено на использовании развернутых сил и средств во всех регионах, от Арктики до восточного фланга.

Учения пройдут на территориях Финляндии, Эстонии, Германии, Греции, Венгрии, Латвии, Литвы, Норвегии, Польши, Румынии, Словакии, Швеции и Великобритании.

Ранее сообщали, что НАТО в феврале проведет крупнейшие учения со времен холодной войны. Легенда учений подразумевает нападение РФ на одного из членов НАТО.

Вот здесь мы анализировали, какая вероятность столкновения НАТО и РФ в будущем учитывая, что в СМИ появляются материалы и предположения, когда начнётся война.