В воскресенье, 4 февраля, оперативное командование Вооруженных сил Польши распространило навигационное предупреждение для пилотов в приграничных с Украиной, Беларусью и Россией районах в связи с возможными "незапланированными военными действиями".

Об этом сообщается на сайте польского агентства аэронавигационных услуг со ссылкой на заявление оперативного командования.

"Могут произойти незапланированные военные действия, связанные с обеспечением государственной безопасности. Сообщение призвано предупредить гражданских пользователей воздушного пространства о возможном усилении активности военной авиации в восточном районе в ответ на угрожающую ситуацию на восточной границе", - заявили в оперативном командовании.

Кроме того, предупреждение сопровождает карта, согласно которой оно распространяется на регионы восточной Польши, граничащие с Украиной, Россией и Беларусью, а также на участок Балтийского моря восточнее Гданьска.

Навигационное предупреждение будет действовать в период с 5 февраля по 5 мая 2024 года.

Напомним, на днях в Польше подняли военную авиацию на фоне ракетного удара по Украине. Сообщалось, что запущены все необходимые процедуры для обеспечения безопасности воздушного пространства Польши.

Ранее мы писали, что польское следствие пришло к выводу, что 15 ноября 2022 года в Польше упала украинская ракета ПВО С-300 российского производства, став причиной смерти двух фермеров.