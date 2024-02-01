Беларусь "воевать не собирается" и не рассматривает ни одно государство в качестве врага.

Такое заявление сделал начальник информационно-аналитического управления Генштаба Вооруженных сил РБ Артем Буторин, слова которого цитируют белорусские и российские СМИ.

По его словам, переработка военной доктрины вызывает опасения у населения в плане того, "не собираемся ли мы воевать".

"Хочу успокоить всех - воевать мы не собираемся. Мы обновляем положения документа, чтобы он больше соответствовал тем вызовам и угрозам, которые существуют на сегодняшний момент, - пояснил Буторин.

В то же время в военной доктрине декларируется готовность отстаивать национальные интересы всеми силами и средствами, которые есть в распоряжении государства. При этом речь не идет о ядерном оружии, поскольку "доктрина не говорит о механизмах, способах, формах и тактических приемах применения этого оружия", добавил представитель Генштаба Беларуси.

Напомним, обновленная военная доктрина Беларуси определяет в качестве недружественных Минску стран и организаций Украину, Польшу, США и НАТО.

Ранее сообщалось, что Беларусь в соответствии с новой доктриной будет рассматривать нападение на своих союзников как нападение на свою территорию.

Вопрос о том, вступит ли Беларусь в войну, мы подробно разбирали в одном из итоговых материалов.