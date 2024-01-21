Согласно новой военной доктрине, Беларусь будет рассматривать нападение на союзников как агрессию против себя.

Об этом заявил начальник информационно-аналитического управления Генштаба Вооруженных сил Беларуси Артем Буторин, сообщают российские и белорусские СМИ.

"Отдельная глава появится в нашей военной доктрине, где будут собраны воедино все те положения, которые на сегодняшний момент закреплены в международных договорах, которые мы ратифицировали с нашими союзниками, в том числе в рамках международных организаций", - сообщил он.

По словам Буторина, Минск в военной доктрине изложит отношение к тому, как он рассматривает союзничество со стратегическими партнерами. Кроме того, там закрепят основы отношения Беларуси к миротворческой деятельности под эгидой международных организаций по безопасности ООН и ОДКБ.

Напомним, еще летом 2023 года в Беларуси заявляли об очевидной угрозе прямого столкновения с НАТО и готовились обновить военную доктрину.

Также в прошлом году посол России в Беларуси Борис Грызлов заявил, что нападение третьей стороны на Минск Москва будет рассматривать как нападение на РФ. В этом случае Россия даст ответ с помощью всех возможных средств вооружения.