Александр Лукашенко заявил, что в прошлом году Россия передала Беларуси ядерное оружие с ракетоносителями - системами "Искандер".

Также он сказал, что "подписал указ о порядке использования ядерного оружия". По этому порядку, оружие может использоваться только "по приказу президента". Но не уточнил какой страны президента.

По сути, размешенное в Беларуси ядерное оружие остается российским. И, соответственно, приказ о его применении может отдать только президент РФ Владимир Путин.

Напомним, в августе глава ГУР при Минобороны Украины Кирилл Буданов сообщал, что первые российские ядерные боеголовки уже доставлены в Беларусь, но Минск не готов к их эксплуатации.

А еще в июле американская разведка подтвердила, что российское тактическое ядерное оружие уже размещено в Беларуси.

Ранее Лукашенко заявлял, что не будет применять ядерное оружие, но оно должно находиться в Беларуси.

Война в Украине идет уже 696-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 20 января 2024 года в обновляемом онлайне.

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