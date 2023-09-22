На фоне неоднозначных оценок западных СМИ по поводу визита Владимира Зеленского в США в России и среди ее союзников начала активно продвигаться тема о проблемах в отношениях Запада и Киева. Так, Александр Лукашенко утверждает, что Запад начал "сливать" украинского президента.

Об этом президент Беларуси сказал на пленарном заседании республиканского семинара-совещания о развитии животноводства. Его слова приводятся на официальном сайте главы государства.

По его словам, польская сторона начала конфликтовать с Украиной. Сперва Польша всячески поддерживала Зеленского, а теперь резко критикует партнеров. По мнению Лукашенко, на самом деле за этим стоят США.

"Вы думаете, что Польша просто так сегодня давит эту бедную Украину? Да нет, уже из-за океана отмашку дали: надо уже сливать этого Зеленского, надоел он. Завтра выборы в Америке, никто и смотреть не будет на это", - сказал Лукашенко.

Он добавил, что в этой ситуации Беларуси надо защититься.

"Потому что мы не знаем, что ждать от этих бешеных политиков Польши", - резюмировал президент Беларуси.

Сегодня американское издание Аxios написало, что Зеленского в Вашингтоне ожидал "холодный прием".

Также Bloomberg выпустил материал о том, что на Зеленском начинает "сказываться давление" союзников и теперь он "подозревает, что приверженность президента Джо Байдена колеблется, и другие лидеры, возможно, следуют примеру США".