Президент Польши Анджей Дуда не встретился с украинским президентом Владимиром Зеленским в Нью-Йорке "из-за ограничений во времени".

Об этом президент Польши сообщил польской прессе, сообщает Wprost.

"Я произносил речь, когда должна была быть встреча. Я обязательно поговорю с ним, но мы не будем говорить при камерах. А с глазу на глаз, как говорят два друга, которые хотят решить разные сложные ситуации", - сказал Дуда.

Ранее сообщалось, что запланированная на полях Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке встреча президентов Польши и Украины Анджея Дуды и Владимира Зеленского отменена. Это произошло на фоне разгорающегося конфликта между странами по поводу экспорта украинской агропродукции.

Позже литовские СМИ написали, что президент Украины Владимир Зеленский якобы встретился с президентом Польши Анджеем Дудой в Нью-Йорке при посредничестве литовского президента Гитанаса Науседы. Однако в Офисе президента Украины опровергли эту информацию, а издания исправили текст новости.

Мы разбирались, почему в отношениях между Украиной и Польшей былая напряженность в экономических вопросах стремительно перерастает в серьезное противостояние на уровне властей двух стран.