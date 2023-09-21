Польские власти не намерены передавать Украине современное вооружение, которое закупают для своей армии.

Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда в эфире телеканала TVN24, сообщает Bloomberg.

"Мы не можем передать наше новое оружие, которое мы закупаем для укрепления безопасности Польши или модернизации польской армии", - заявил Дуда во время визита в Нью-Йорк.

При этом он добавил, что позже Польша может отправить в Украину свое старое вооружение.

Напомним, накануне премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава перестала поставлять вооружение Украине, так как сама активно вооружается.

Слова Моравецкого уже прокомментировал лидер польской оппозиции Дональд Туск, который назвал такое заявление "политическим ударом в спину Украине".

Война в Украине идет уже 575-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 21 сентября 2023 года в онлайне.

Вчера мы подводили итоги предыдущего, 574-го дня. Сегодня РФ осуществила очередной массированный ракетный удар. Известно о повреждениях и пострадавших в Киеве и Киевской области, в Черкассах, Харькове, Херсоне, Львовской и Ровенской области.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.