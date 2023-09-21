Литовские СМИ сообщили, что президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом Польши Анджей Дудой. Это якобы произошло в Нью-Йорке при посредничестве литовского президента Гитанаса Науседы.

О встрече написал портал LRT.

По его данным, Науседа заявил, что разногласия между Варшавой и Киевом "должны быть решены как можно скорее".

"Необходимо найти решения, потому что дальнейшее углубление кризиса было бы безответственным", - заявил президент Литвы.

Как говорилось в тексте, он обсудил с Зеленским и Дудой упрощение процедур транспортировки зерна через Польшу и увеличение транзита агропродукции через Литву. Эти переговоры будут продолжаться и дальше в ближайшие дни.

Офис украинского президента сначала не делал комментариев по поводу этой встречи. Но затем пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров опроверг его встречу с Дудой и президентом Литвы.

А литовское издание LRT исправило текст своей новости.

Как выяснилось, Науседа виделся с обоими президентами порознь. Хотя формальной двусторонней встречи у него с Зеленским тоже не было.

Ранее сообщалось, что запланированная на полях Генеральной ассамблеи Организации объединенных наций в Нью-Йорке встреча президентов Анджея Дуды и Владимира Зеленского отменена. Это произошло на фоне разгорающегося конфликта между странами по поводу экспорта украинской агропродукции.

Мы разбирались, почему в отношениях между Украиной и Польшей былая напряженность в экономических вопросах стремительно перерастает в серьезное противостояние на уровне властей двух стран.