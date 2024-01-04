Президент Беларуси Александр Лукашенко запретил судить себя после ухода с должности.

Об этом сообщается на официальном сайт президента Беларуси.

Лукашенко подписал поправки к закону "О президенте", которые наделяют ушедшего в отставку президента и его семью неприкосновенностью в связи с любыми преступлениями, совершенными за время правления.

Также не допускаются любые процессуальные действия в его отношении и лишение его свободы.

Неприкосновенными остаются имущество бывшего президента РБ, активы, переписка и право на пожизненную государственную охрану.

После отставки президент РБ получит в дар государственную недвижимость для постоянного проживания, в том числе — "земельный участок с расположенными на нем капитальными строениями".

Прекративший исполнение своих обязанностей президент становится делегатом Всебелорусского народного собрания и пожизненным членом Совета Республики.

Баллотироваться на должность президента сможет гражданин Беларуси не моложе 40 лет, который постоянно проживал в стране не менее 20 лет перед выборами и не имел иностранного вида на жительство.

Напомним, что в марте 2022 Лукашенко подписал изменения в конституцию Беларуси.