Лукашенко подписал поправки к закону, запрещающие судить его после ухода с должности президента Беларуси
Президент Беларуси Александр Лукашенко запретил судить себя после ухода с должности.
Об этом сообщается на официальном сайт президента Беларуси.
Лукашенко подписал поправки к закону "О президенте", которые наделяют ушедшего в отставку президента и его семью неприкосновенностью в связи с любыми преступлениями, совершенными за время правления.
Также не допускаются любые процессуальные действия в его отношении и лишение его свободы.
Неприкосновенными остаются имущество бывшего президента РБ, активы, переписка и право на пожизненную государственную охрану.
После отставки президент РБ получит в дар государственную недвижимость для постоянного проживания, в том числе — "земельный участок с расположенными на нем капитальными строениями".
Прекративший исполнение своих обязанностей президент становится делегатом Всебелорусского народного собрания и пожизненным членом Совета Республики.
Баллотироваться на должность президента сможет гражданин Беларуси не моложе 40 лет, который постоянно проживал в стране не менее 20 лет перед выборами и не имел иностранного вида на жительство.
Напомним, что в марте 2022 Лукашенко подписал изменения в конституцию Беларуси.