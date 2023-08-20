Посол России в Беларуси Борис Грызлов заявил, что нападение третьей стороны на Минск Москва будет рассматривать как нападение на РФ. В этом случае ответ России будет дан с помощью всех возможных средств вооружения.

Об этом дипломат сказал в интервью белорусскому телеканалу СТВ.

"Президент России Владимир Владимирович Путин четко сказал, что в рамках Союзного государства в случае нападения на территорию Беларуси мы будем считать это нападением на Россию. Военная доктрина Российской Федерации предполагает в этом случае ответ всеми нашими возможными средствами вооружения", - отметил Грызлов.

Напомним, в России не раз говорили о том, что Польша хочет якобы аннексировать часть Украины. Также российский президент заявлял, что РФ вмешается, если поляки предпримут действия против Беларуси. Путин считает, что Польша намерена "вернуть довоенные территории" в Беларуси и Украине, которые принадлежали Варшаве, и назвал западные районы Польши, ранее принадлежавшие Германии, подарком от Советского Союза.

На это польское правительство ответило, что Польша не планирует захватывать территории Беларуси.