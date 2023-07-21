Польское правительство опровергло обвинения российского президента в том, что Польша планирует захватить территории Беларуси.

Об этом сообщает немецкое издание Die Zeit.

"Жалкий зануда из Кремля снова повторяет свою ложь о Польше. Путин пытается скрыть истинную подоплёку войны в Украине", - заявил глава канцелярии польского премьер-министра Матеуша Моравецкого Станислав Зарин.

Напомним, Путин заявил, что Польша намерена "вернуть довоенные территории" в Беларуси и Украине, которые принадлежали Польше. Он также охарактеризовал западные районы Польши, ранее принадлежавшие Германии, как подарок от Советского Союза.

По словам Путина, любая "агрессия" против Беларуси также будет трактоваться как "нападение на Россию" и на это "будет ответ всеми доступными средствами".

Как мы сообщали, из-за совместных учений военных Беларуси и "вагнеровцев" Польша перебросила войска к северо-восточной границе.

После этого в РФ снова заявляют, что Польша планирует захватить территорию Западной Украины.

Ранее Польша направила дополнительные силы для охраны границы с Беларусью.