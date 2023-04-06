Одним из посылов Зеленского во время его визита в Польшу стал намек на некое объединения между нашими странами.

"В будущем между нашими народами не будет существовать никаких границ: политических, экономических и - что очень важно - исторических. Но для этого еще нужно победить. Для этого нужно еще немного пройти бок о бок", - сказал президент Украины.

Эти слова уже широко интерпретируются. Как уже писала "Страна", в кругах близких к Офису президента, рассматривается идея создания конфедерации между Украиной и Польшей. Пока, правда, дальше уровня идеи она не пошла.

Но, судя по словам Зеленского о границах, у него есть весьма большие планы относительно взаимодействия с Польшей после войны.

В польских СМИ считают, что Варшава рассматривает возможный альянс с Киевом в пику ведущим странам Евросоюза, с которыми у польских властей напряженные отношения. Тем более, что осенью в Польше пройдут парламентские выборы, где страны Западной Европы (в первую очередь Германия и Франция), а также вполне вероятно, нынешняя демократическая администрация в США, будут поддерживать противников нынешней правой польской власти.

"Сегодня у власти находится лагерь Ярослава Качиньского - политически противостоящий Европейскому Союзу, нападающий на Германию, пытающийся построить союз с крайне правыми в ЕС и США. Это видят европейские, американские и украинские дипломаты. Украине помогает Польша, которая находится в конфликте с ЕС и с надеждой ждет возвращения к власти Дональда Трампа. Если лагерь Качиньского останется у власти, Украине придется продолжать сотрудничество с такой политической Польшей", - пишет Polityka.

Впрочем, Onet полагает, что слова Зеленского скорее метафора.

"Во время визита в Варшаву Зеленский действительно говорил об "отсутствии границ" между Польшей и Украиной, но в другом контексте. Президент поблагодарил за помощь, которую поляки оказали украинским беженцам. Он сказал, что надеется, что два народа настолько близки, что между ними не будет «политических, географических, а главное, исторических границ", - пишет издание.

В то же время, отмечает Newsweek, после этого визита можно увидеть, что "нас объединяет не только общий враг, но и общее будущее".

Также, несмотря на дружеские речи, остаются не до конца решенными исторические проблемы, такими как "Волынская резня", когда отряды ОУН-УПА массово убивали поляков, а польская Армия Крайова - украинцев.

Что пишут в польских СМИ о визите Зеленского - в материале "Страны".

"Разжигаются антиукраинские настроения"

Визит Зеленского в Польшу, по мнению Wiadomosci, показал "уникальную в истории обоих народов близость, которая сегодня связывает поляков и украинцев". Но вопрос в том, не будет ли она потеряна, отмечает издание.

"Польша привержена защите суверенитета Украины, несмотря на усталость западных обществ от этой темы. Этого требует не только порядочность, но и наш стратегический интерес. Мир, дающий России шанс перегруппироваться, и очередное нападение на украинский суверенитет угрожает нашим коренным интересам. Польша будет тем безопаснее, чем более ослабленной выйдет из этой войны Россия и чем сильнее станет после нее украинская государственность", - пишет издание.

Отдельный вопрос - участие Польши в послевоенном восстановлении Украины. А также проявившиеся накануне визита проблемы с украинским зерном, которое наводнило польский рынок и сильно ударило по польским аграриям. Что даже привело к отставке аграрного министра Польши.

"Эта тема обсуждалась во время визита Зеленского в среду, было подписано несколько соглашений. Однако действительно ли правительство воспользовалось благоприятной политической ситуацией, чтобы предоставить польским предпринимателям наилучший возможный опыт? Вопрос украинского зерна в этом контексте выглядит не очень оптимистично. Правительство Моравецкого, демонстрируя типичную небрежность, месяцами игнорировало сигналы, предупреждающие о том, что украинское зерно, предназначенное для Африки, может наводнить польский рынок. Таким образом, он не только спровоцировал недовольство на селе, но и разжег антиукраинские настроения. Зерновой вопрос также был предметом переговоров с президентом Украины, который заверил, что у сторон есть идея, как его решить. Будем надеяться, что эти слова не просто тянут время, ведь подобные конфликты, затрагивающие интересы значимых социальных групп в Польше, легко могут начать разъедать польско-украинское братство", - пишут Wiadomosci.

Проблемный момент для Зеленского

Часть польских элит рассматривает нынешнюю дружбу с Киевом как точку опоры для своего конфликта с ведущими странами Западной Европы. И тем самым ставит Украину, которая принимает западную помощь, в неудобное положение.

Доказательством тому, по мнению экспертов, стало выступление премьер-министра Моравецкого после встречи с Зеленским, когда глава польского правительства совершил прямой политический выпад против Запада.

"Когда западные лидеры обсуждали, продержится ли Украина больше недели, и призывали президента Зеленского покинуть Киев, мы были первыми западными лидерами, которые отправились в Киев, чтобы подбодрить наших украинских друзей и показать, что такое солидарность... Лех Качиньский предостерег от России... Запад отмахнулся от всего этого снисходительными улыбками и предложил дальнейшие перезагрузки", - сказал Моравецкий.

"Моравецкий забывает, что без поддержки того же Запада у Украины не было бы шансов эффективно защитить себя - польские слова ободрения, и даже наши танки и МиГи ей мало помогли. В ситуации, когда Россия все еще находится в состоянии войны с Украиной, премьер-министр наносит удар по нашим западным союзникам. Он ведет себя так, как будто агитирует на митинге, а не принимает важного союзника... Правящая "Право и Справделивость" (ПиС) была права, критикуя нерешительность Германии в поставке оружия Украине или снисходительное отношение к Украине со стороны западных элит. Но Польша способна эффективно выступать в качестве защитника украинского дела только тогда, когда она остается прочно встроенной в военные, экономические и политические структуры Запада, а Варшава будет привлекательным партнером для Киева только как часть западного мира", - заключает издание Wiadomosci.

О том, что Зеленский оказался на растяжке между Польшей и Брюсселем, пишет и Адам Шосткевич, обозреватель Polityka.

"Ситуация деликатная: с одной стороны, Зеленский благодарит поляков за солидарность с Украиной, а с другой стороны, руководствуется своим пониманием ситуации. Сначала он совершил официальные визиты в Вашингтон, Берлин и Брюссель. Объем немецкой помощи Украине больше, чем польской. Конечно, претензии ПиС о возмещении убытков во Второй мировой войне, адресованные Германии, Украина рассматривает как внутреннее дело Польши, но в такой ситуации Украине трудно делать больший упор на Варшаву, чем на Берлин или Брюссель. Ей нужен надежный партнер в глазах основных столиц ЕС, который захочет и сможет с ней сотрудничать", - пишет колумнист.

Также Шосткевич отмечает, что не на все важные вопросы удалось получить достаточные ответы во время первого официального визита украинской президентской четы в Варшаву.

"Это не привело к подписанию договора о взаимной дружбе и сотрудничестве. Однако по конкретным вопросам было подписано три соглашения, и это хорошо. Однако риторически и символически визит удался как для обеих сторон, так и на международной арене", - считает обозреватель.

Украина хочет партнерства на равных, хочет быть субъектом, а не объектом политики Запада и самой Польши. "Нашим стратегическим партнером при вступлении в ЕС будет Германия". Эти слова известного украинского историка Ярослава Грицака процитировал в беседе с Gazeta Wyborcza профессор Войцех Садурский, который недавно общался с ним во Львове.

В целом, считает эксперт, конфликт нынешних польских властей с ЕС и Германией влияет на восприятие Украиной Польши под властью ПиС.

"Напряжение несколько снимает хорошая "химия" между президентами Зеленским и Дудой... Президент Дуда даже мечтал, что в ближайшем будущем исчезнет физическая граница между Польшей и Украиной, потому что Украина станет членом ЕС. Мы получили сигнал о том, что зарождается видение некоего экономического союза и что Польша будет играть большую роль в послевоенном восстановлении Украины. Однако всем известно, что без Запада возможный "план Маршалла" - это принятие желаемого за действительное и требует гарантий безопасности со стороны НАТО для инвесторов и подрядчиков.

Между тем, Зеленский во время брифинга услышал от премьер-министра Моравецкого, что Польша хочет быть лидером Европы, а Западу это не по силам.

Это очень неловко, потому что в присутствии президента Украины это подрывает ценность участия Запада, который, в конце концов, оказывает помощь в сумме больше, чем сама Польша... Украинский президент никак не прокомментировал критику Запада. Правильно. Упреки премьера поставили его в неловкое положение. Они были неуместным актом политической саморекламы для его политического лагеря правящей партии", - полагает обозреватель Polityka.

Волынский вопрос

Наконец, есть проблема Волыни, которая может снова всплыть в ближайшее время.

"В этом году исполняется 80 лет Волынской резне, и можно ожидать, что Россия воспользуется этим для разжигания антиукраинских настроений в Польше. Польской и украинской элите придется проявить немало мастерства и зрелости, чтобы не ввязаться в подобную игру. Потому что, принимая во внимание все, что произошло за последние 13 месяцев, новое открытие спора о Волыни не имеет никакого политического смысла со стороны Польши", - считают Wiadomosci.

Как отмечает Polityka, Волынь остается острым вопросом в обеих странах, и о прорыве пока речи не идет (по мнению изданию, таким могло бы стать участие президентов Польши и Украины в совместных мероприятих к 80-летию этой трагедии, но об этом не заявлялось, а сам вопрос упоминался вскользь).

Впрочем, этой темой, считает Onet, займутся после войны.

"Хотя тема Волыни уж точно не будет забыта, более основательно ею займутся президенты в более спокойные времена, после окончания войны", - полагает издание.

А до войны, как отмечает Gazeta Wyborcza, польско-украинские отношения ослабли еще до начала президентского срока Зеленского.

"Это было связано с историческими событиями. В 2017 году Сейм Польши подготовил поправку к закону об Институте национальной памяти, которая должна была "защитить доброе имя польского народа", но в то же время ударила по памяти Украины, а Украина приостановила эксгумацию жертв Волынской резни. Хотя первый зарубежный визит Зеленский совершил в августе 2019 года в Варшаву, прорыва не произошло", - напоминает издание.

Во время нынешнего визита Зеленского, отмечают Wiadomosci, в толпе были "единичные группы, пришедшие с антиукраинскими транспарантами, напоминающими о Волынской резне. Полиция, однако, позаботилась о том, чтобы не было неприятных ситуаций".

Коллапс на дорогах и бронь для Зе

Кстати, как пишут Wiadomosci, даже во время визита президента США в центре Варшавы не было столько полицейских. Через каждые несколько метров по ширине улицы стоял офицер.

Fakt отмечает, что из-за визита президента Украины движение было парализовано.

"Весь центр Варшавы встал, люди в бешенстве. Жуткий хаос. Ситуация намного хуже, чем во время визита Байдена", - сообщал Fakt.

Зеленский, отмечает Autokult, передвигался на машины Службы государственной охраны - Audi A8 L Security. Это специальная бронированная версия немецкого автомобиля.

"Он выдерживает огонь из автоматического оружия и даже взрыв ручной гранаты. В зависимости от версии он также может быть оснащен системой подачи воздуха на случай химической атаки, системой пожаротушения кабины или пиротехническими зарядами на дверях, чтобы обеспечить возможность их открытия даже при деформации кузова автомобиля ударом взрыв. Audi A8 L Security, на котором возили украинскую президентскую чету во время визита в Польшу, не является обычным автомобилем. Цена тоже не стандартная. Когда Служба госохраны купила два таких автомобиля в 2018 году, тендерная процедура обошлась в сумму 5,5 млн злотых (около 48 млн грн)", - пишет издание.