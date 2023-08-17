В Латвии созвали заседание Совета национальной безопасности из-за ситуации на границах с Беларусью и Россией.

Об этом сообщил президент Латвии Эдгарс Ринкевичс.

Также на заседании обсудят пребывание боевиков ЧВК "Вагнера" на территории Беларуси.

"Сегодня я созвал заседание Совета национальной безопасности на повестке дня: политика наказания в условиях гибридной войны, ситуация на восточной границе и присутствие группы "Вагнера" в Беларуси", - сообщил Эдгарс Ринкевичс.

По данным издания Delfi, после проверки восточной границы латвийский президент заявил о необходимости решить ряд проблем на границе с РФ и Беларусью. Он отметил, что границу следует усилить датчиками, системами видеонаблюдения, а также забором.

Кроме того, Ринкевичс недоволен политикой наказания лиц, причастных к нелегальной миграции. Он назвал ее слишком мягкой.

"Те, кто помогают, организуют нелегальную миграцию и помогают режиму Александра Лукашенко, помогают врагу. За это можно получить 30 суток ареста, после чего человек хорошо отдыхает и продолжает заниматься тем, чем занимался раньше", - сказал он.

Напомним, что Литва, Латвия и Польша могут принять коллективное решение о полном закрытии границы с Беларусью.

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