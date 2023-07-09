В Латвии по результатам мониторинга социальных сетей правоохранители начали массово рассылать штрафы за поздравления с Днем Победы. За эти действия, которые в стране расцениваются как административное правонарушение, наказывают даже тех граждан, которые живут за рубежом и ставили лайки под поздравительными записями с 9 Мая.

Об этом пишет Delfi.

"Постановления о привлечении к административной ответственности за подобные публикации в соцсетях действительно рассылаются. Но мы воздержимся от комментариев по поводу цифр и от какой-либо другой связанной с этим информации", - заявила пресс-секретарь латвийской Госполиции Симона Гравите.

Обвинения гражданам предъявляются по статьям 13 и 13.1 закона об административных наказаниях за нарушения в сфере управления, общественного порядка и применения государственного языка.

Получателям писем грозят штрафы до 350 евро.

По информации русскоязычных журналистов, в случае получения уведомления о нарушении не нужно признавать себя виновными. В объяснении следует указать, что своей реакцией пользователь, заподозренный в нарушении, радовался разгрому нацизма и чтил память погибших. Тогда штрафа удастся избежать.

СМИ пишут, что штрафы могут получить сотни людей.

Напомним, что празднование 9 Мая в Латвии запрещено законом. 20 апреля Сейм страны одобрил законопроект о том, что в этот день нельзя запускать салюты и использовать другую пиротехнику, а также устраивать митинги, пикеты и шествия.

За празднование Дня Победы в этом году в Латвии задержали 17 человек, возбуждено 23 административных и четыре уголовных дела.