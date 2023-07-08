Сегодня, 8 июля, бывший глава МИД Латвии и открытый гей Эдгарс Ринкевичс принял присягу президента Латвии на торжественном заседании Сейма.

Об этом сообщает Delfi.

"Я клянусь, что вся моя деятельность будет посвящена благу народа Латвии. Я сделаю все, что будет в моих силах, чтобы способствовать благополучию Латвийского государства и его населения. По всем я буду справедлив и обязанности буду выполнять по совести", - отмечалось в его присяге.

После принятия присяги Эдгарс Ринкевичс подписал документ с текстом торжественного обещания.

Напомним, 31 мая депутаты Сейма избрали Эдгарса Ринкевичса президентом Латвии. Он был выдвинут партией "Новое Единство". Ринкевичс является опытным политиком, а результаты последних выборов в Сейм показали его высокую популярность среди населения Латвии. В 2014 году он стал первым политиком в истории страны, который открыто признал свою гомосексуальную ориентацию, что стало знаковым событием в Латвии.

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