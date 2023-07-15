В Латвии существуют очень сильные различия между латышскоязычным и русскоязычным населением по отношению к войне в Украине.

Об этом свидетельствуют данные масштабного исследования SKDS, проведенного в апреле по заказу Фонда Фридриха Эберта.



Среди латышскоязычных семей Украину поддерживают 78%, а среди русскоязычных – только 27%. В смешанных семьях поддержка Украины за год даже значительно снизилась (с 45 до 32%) и аналогичная тенденция выявляется по многим вопросам – респонденты, говорящие в семье на обоих языках, чаще приближаются к позиции русскоязычных.

Единственная тема, по которой во всех трех группах существует твердый консенсус - это что отношение латышей к русскоязычному населению Латвии ухудшилось после российского вторжения в Украину. Год назад считалось больше 40%, а сейчас – больше 60%.

В тоже время среди молодых людей из русскоязычных и смешанных семей выше поддержка Украины (48% по сравнению с 27% в русских семьях в целом).

Война в Украине идет уже 507-й день. Мы следим за последними новостями 15 июля 2023 года в онлайне.

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