Обновленная военная доктрина Беларуси определяет в качестве недружественных Минску стран и организаций Украину, Польшу, США и НАТО.

Об этом заявил замначальника факультета Генштаба Военной академии Беларуси полковник Андрей Богодель в интервью агентству "БелТА".

Ранее сообщалось, что Беларусь в соответствии с новой доктриной будет рассматривать нападение на своих союзников как нападение на свою территорию.

"Отдельная глава появится в нашей военной доктрине, где будут собраны воедино все те положения, которые на сегодняшний момент закреплены в международных договорах, которые мы ратифицировали с нашими союзниками, в том числе в рамках международных организаций", - сообщил начальник информационно-аналитического управления Генштаба Вооруженных сил Беларуси Артем Буторин.

Как мы сообщали, Лукашенко заявил, что в прошлом году Россия передала Беларуси ядерное оружие с ракетоносителями. Также он сказал, что "подписал указ о порядке использования ядерного оружия", согласно которому, оружие может быть применено "по приказу президента". Но не уточнил президента какой страны.