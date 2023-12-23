Решивший не возвращаться в Украину телеведущий Алексей Печий на протяжении всей войны активно рассказывал о победах ВСУ, "заходе в Крым" и "аресте Шойгу". А также критиковал россиян, эмигрировавших в Европу после вторжения в Украину.

Он вел эфиры на украинском ТВ в рамках телемарафона, так и собственный канал аналитики на YouTube. На 24-м канале он был автором ежедневных итогов дня.

Печий в своих роликах рассказывал, что "россияне бегут" с левого берега Херсонской области, а также описывал "бавовны" и "точные удары ГУР".

Летом он писал о том, что "ВСУ заходят в Крым" и уже прорвали оборону россиян на юге Украины. Тогда же он делал выпуск о том, что "Лукашенко уже сбежал" из Беларуси и о том, что "Израиль передает танки Merkava Украине" (чего также не было).

Весной он сообщал о том, что "Путин теряет контроль" над Россией после ударов дронов по Кремлю. А в начале войны записал видео, где утверждал, что министр обороны РФ Шойгу арестован.

Каждый свой ролик Алексей Печий начинал стандартной фразой: "Приветствую всех свободных и непокоренных украинцев!"

Также он регулярно расписывался в ненависти к "русне". И критиковал "хороших русских" либералов, сбежавших в Европу" (как сейчас сделал сам Алексей Печий).

В частности, он призывал ЕС не принимать к себе российских оппозиционеров. "Хороших россиян нет, есть только те, кто пытается приспособиться к предстоящей победе украинцев", - заявлял Печий.