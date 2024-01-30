Сегодня в Брюсселе Германия, Польша и Нидерланды подписали соглашение о намерениях, направленное на упрощение передвижения союзных войск по их территории. Документ призван сократить бюрократическую волокиту, препятствующую быстрому перемещению войск и оружия на восточный фланг НАТО.

Об этом пишет Polskie Radio.

Подписи под документом поставили представители министерств обороны трех стран. Среди них Польшу представлял министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш. Он акцентировал внимание на важности ускорения и облегчения передвижения войск, основываясь на опыте ведения военных действий в Украине.

"Часто административные вопросы оказывают влияние на ключевой аспект – эффективность операций. Это соглашение о намерениях призвано существенно повысить эффективность наших операций, обеспечивая более свободное передвижение, транспортировку и гармонизацию процедур координации", - сказал чиновник.

Сотрудничество по гармонизации процедур при перемещении войск касается четырех ключевых областей: правил дорожного движения, координации транспортных средств, обмена информацией и синхронизации развития инфраструктуры.

В Польше считают, что подписанное соглашение должно послужить образцом для других стран в составе Европейского Союза и НАТО.

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