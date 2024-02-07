Утром ПВО Киева отразила около двух десятков ракет. Воздушная тревога в столице продолжалась около трех часов.

Как сообщила военная администрация, россияне применили крылатые ракеты Х-101/Х-555/Х-55. Ракеты заходили в столицу несколькими волнами по разным направлениям.

По предварительным данным, в результате ракетного удара в Голосеевском районе произошел пожар в многоэтажном жилом доме, а также на станции технического обслуживания. Загорелись автомобили, повреждены электросети. Предварительно пострадал один человек. Экстренные службы ликвидируют возгорание.

Война в Украине идет уже 714-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 7 февраля 2024 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Ситуация в Авдеевке для ВСУ продолжает ухудшаться, сообщает украинский военный паблик Deep State. По его данным, российские войска снова продвинулись в северной части города. В целом россияне пытаются, очевидно, перерезать главную дорогу, по которой идет снабжение гарнизона в южной части города

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