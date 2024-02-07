Фото последствий прилетов в Николаеве, где один человек погиб и двое ранены. Кадры публикует прокуратура.

Город атаковали не менее трех "Шахедов" и крылатая ракета.

Есть попадание в частный жилой сектор. Повреждены около 20 жилых домов, загорелся подземный газопровод.

"В результате обстрела в Корабельном районе Николаева попадает в частный жилой сектор - повреждено около 20 жилых домов, а также произошло возгорание подземного газопровода" - говорится в сообщении.

По предварительной информации, 75-летний мужчина от минно-взрывных травм скончался в больнице, еще двое горожан с ранениями госпитализированы в больницу.

Погибший в Николаеве - сотрудник "Нафтогаза", сообщает компания.

Ракета упала рядом с домом электромонтера Леонида Глове, он умер в реанимации.

Ударом повреждены два газопровода. Ликвидация аварии продолжается. На фото виден пожар.

Напомним, сегодня РФ запустила по Украине массированную ракетную атаку.

Мэр Николаева Сенкевич утром сообщал, что в результате ракетной атаки РФ по Николаеву 7 февраля в городе повреждены жилые дома.

Война в Украине идет уже 714-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 7 февраля 2024 года в обновляемом онлайне.

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