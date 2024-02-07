7 февраля в результате ракетной атаки в Дрогобыче Львовской области горит промышленный объект.

Об этом сообщил губернатор Львовской области Максим Козицкий.

По его словам площадь пожара 300 квадратных метров, на месте работают спасатели.

Козицкий добавил, что на данный момент без пострадавших.

Какой именно промышленный объект пострадал, не уточняется.

Напомним, утром 7 февраля РФ осуществила очередную массированную ракетную атаку по Украине.

В Киеве ПВО отразила около двух десятков ракет во время утренней атаки. По предварительным данным, в результате ракетного удара в Голосеевском районе произошел пожар в многоэтажном жилом доме, а также на станции технического обслуживания.

В Николаеве после ракетной атаки РФ повреждены больше 20 домов, есть погибшие.

Война в Украине идет уже 714-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 7 февраля 2024 года в обновляемом онлайне.

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